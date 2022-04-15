Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu doğdu! KIVANÇ TATLITUĞ DUYURDU! İşte o paylaşım!

Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Kurt Efe adını verdikleri oğulları bu sabah dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıtuğ, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık. Mutluluğumuz tarifsiz" dedi. İnternette sürekli Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğu var mı? Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu kim, fotoğrafı var mı? soruları araştırılıyordu. Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu ve paylaşımla duyurdu. İşte o paylaşım!

KIVANÇ TATLITUĞ BABA OLDU!

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ilk bebekleri bu sabah 8.45'te Ulus'taki özel bir hastanede doğdu. Çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, doğumda eşini yalnız bırakmadı. Duygusal anlar yaşayan oyuncu, bebeğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.

"KURT EFE'MİZİ SAĞLIKLA KUCAĞIMIZA ALDIK"

Tarifsiz bir mutluluk yaşadığını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

BABAYA BENZİYOR

2. Sayfa'nın haberine göre, ilk kez babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ doğuma girdi. Duygu yüklü anlar yaşayan oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.

KURT EFE ADINI KOYDULAR

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik" dedi.