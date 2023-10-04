Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe ilk kez görüntülenmesinin ardından ne zaman doğduğu merak edildi. Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile hastane çıkışı objektiflere takıldı. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe görüntülendi! Kurt Efe Tatlıtuğ ne zaman doğdu?

Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile evlenmiş ve ilk çocuğunu kucağına almıştı. Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin ilk kez görüntülenmesinin ardından ne zaman doğduğu merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe görüntülendi! Kurt Efe Tatlıtuğ ne zaman doğdu? Detaylar haberimizdedir…

KIVANÇ TATLITUĞ OĞLU KURT EFE GÖRÜNTÜLENDİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, kucağına aldığı oğluyla hastane çıkışı görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, soruları yanıtsız bırakarak arabasına bindi. Babasının kucağında görüntülenen minik Kurt Efe ise sarı saçlarıyla kendine hayran bıraktı. Kurt Efe'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Aynı babası gibi" yorumunu yaptı.

KURT EFE TATLITUĞ NE ZAMAN DOĞDU?

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile evlenmiş 2022'de de ilk çocuğunu kucağına almıştı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile görüntülendi. Minik Kurt Efe ise babasına benzetildi.