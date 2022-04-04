Kıvanç Tatlıtuğ bebeğini adı ne, cinsiyeti ne?

Kıvanç Tatlıtuğ'un 44 yaşındaki eşi Başak Dizer hamile. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranlarının dört gözle beklediği bebekğin adı d abelli oldu. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ bebeğini adı ne?

KIVANÇ TATLITUĞ BEBEĞİNİ ADI NE, CİNSİYETİ NE?

Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin erkek bebekleri olacak. Çift, bebeğin ismini "Kurt Efe"olarak açıkladı.

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