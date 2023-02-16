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Kıvanç Tatlıtuğ bağış yaptı mı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında Kıvanç Tatlıtuğ kaç TL bağış yaptı?

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Kıvanç Tatlıtuğ bağış yaptı mı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında Kıvanç Tatlıtuğ kaç TL bağış yaptı?

Kıvanç Tatlıtuğ bağış yaptı mı? Sorusu, Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında Kıvanç Tatlıtuğ bağış yaptı mı? merak edenler tarafından sorgulatılıyor. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ bağış yaptı mı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında Kıvanç Tatlıtuğ kaç TL bağış yaptı?

Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na katılan Kıvanç Tatlıtuğ, üzüntüsünü dile getirdi: Hayatım boyunca kalbim bu kadar acımadıTürkiye Tek Yürek Kampanyası'na katılan Kıvanç Tatlıtuğ, üzüntüsünü dile getirdi: Hayatım boyunca kalbim bu kadar acımadı

Yaklaşık 8 saat süren program boyunca Depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" Bağış yayınında kaç para toplandı? Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. Bu nedenle merak edilen isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ bağış yaptı mı? Peki, Kıvanç Tatlıtuğ bağış yaptı mı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında Kıvanç Tatlıtuğ kaç TL bağış yaptı?

KIVANÇ TATLITUĞ BAĞIŞ YAPTI MI?

Tatlıtuğ'un ağır adımlarla stüdyoya girdiği anlar Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu karakterine benzetildi. Yaşadığı derin üzüntüden bahseden Tatlıtuğ, "Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç bu kadar acımamıştı" ifadelerini kullandı. Oyuncu geçtiğimiz günlerde AHBAP'a 950 bin TL bağışta bulundu. Oyuncu geçen hafta da 200 bin TL bağış yapmış, lojistik destek de sağlamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ bağış yaptı mı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında Kıvanç Tatlıtuğ kaç TL bağış yaptı?

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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