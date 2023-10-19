'Var Böyle Tipler' adlı Instagram kanalının sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise çift hakkında araştırmaya geçti. Peki, Kıvanç Talu kimdir? Kıvanç Talu eşi Beril Talu kimdir?

Ünlü bir influencer çiftin insanları dolandırarak kaçtığı iddiası magazin gündeminde resmen bomba etkisi yarattı. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam çekmek için bütçe isteyip; topladıkları 100 milyon TL ile yurt dışına kaçtığına dair iddialar sonrası Kıvanç Talu kimdir? Kıvanç Talu eşi Beril Talu kimdir merak edildi?

KIVANÇ TALU VE EŞİ BERİL TALU KİMDİR?

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Kıvanç Talu, memur bir ailenin çocuğudur. 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla ünlendi.

TaluGazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Dahasonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.

Ünlü fenomen Talu 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalıştı.. 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasında paylaşımlar yapıyor.

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor. Sosyal medyada birçok ortak projede eşi Kıvanç Talu ile birlikte yer aldı. Beril Talu, eşiyle birlikte birçok sosyal medya projesinde yer alarak, onunla birlikte ünlenmiştir.