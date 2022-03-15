Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, nereli, evli mi? Kıvanç Kasabalı Instagram hesabı ne?
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Kıvanç Kasabalı kaç yaşında ve kimdir soruları gündeme geliyor. Yer aldığı diziler ve programlar sayesinde Kıvanç Kasabalı kimdir merak ediliyor. Peki, Kıvanç Kasabalı kaç yaşında?
Ünlü oyuncu ve sunucu olan Kıvanç Kasabalı nereli ve evli mi merak ediliyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Kasabalı Instagram hesabı ne sevenleri tarafından araştırılıyor. Sunduğu programlar sayesinde gündeme gelen Kıvanç Kasabalı kimdir ve kaç yaşındadır soruları gündeme geliyor. Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, nereli, evli mi? Kıvanç Kasabalı Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…
KIVANÇ KASABALI KİMDİR?
Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumludur. Türk oyuncu, model ve sunucu olan Kıvanç 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Cem Aydınoğlu rolü ile tanınmaktadır. Kendisi gibi oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlidir. Şimdilerde ise 20 Aralık 2020 Pazar günü yayına başlayan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.
Yer aldığı dizi ve filmler :
1999 Ayrılsak da Beraberiz
2005 Kanlı Düğün
2006-2010 Yaprak Dökümü
2010 Küçük Kadınlar - Samanyolu
2013 Merhamet
2014 Ağlatan Dans
2015 Analar ve Anneler
2018 Yasak Elma
2019 Aries (kısa film)
Sunduğu programlar :
2020- günümüz : Şehirden Uzakta
KASABALI INSTAGRAM HESABI NE?
Kıvanç Kasabalı Instagram hesabı "kivanckasabali" kullanıcı isme sahip olup 401 bin takipçisi bulunuyor.