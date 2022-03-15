Ünlü oyuncu ve sunucu olan Kıvanç Kasabalı nereli ve evli mi merak ediliyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Kasabalı Instagram hesabı ne sevenleri tarafından araştırılıyor. Sunduğu programlar sayesinde gündeme gelen Kıvanç Kasabalı kimdir ve kaç yaşındadır soruları gündeme geliyor. Kıvanç Kasabalı kimdir? Kıvanç Kasabalı kaç yaşında, nereli, evli mi? Kıvanç Kasabalı Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…

KIVANÇ KASABALI KİMDİR?

Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumludur. Türk oyuncu, model ve sunucu olan Kıvanç 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Cem Aydınoğlu rolü ile tanınmaktadır. Kendisi gibi oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlidir. Şimdilerde ise 20 Aralık 2020 Pazar günü yayına başlayan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Yer aldığı dizi ve filmler :

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2005 Kanlı Düğün

2006-2010 Yaprak Dökümü

2010 Küçük Kadınlar - Samanyolu

2013 Merhamet

2014 Ağlatan Dans

2015 Analar ve Anneler

2018 Yasak Elma

2019 Aries (kısa film)

Sunduğu programlar :

2020- günümüz : Şehirden Uzakta

KASABALI INSTAGRAM HESABI NE?

Kıvanç Kasabalı Instagram hesabı "kivanckasabali" kullanıcı isme sahip olup 401 bin takipçisi bulunuyor.

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