KİT ne demek? Hangi kurumlar KİT'tir?

Son dönemlerde taşeron kadro düzenlenmesi konusunda pek çok vatandaşın karşısına Kit kısaltması geliyor. Bunun ne anlama geldiği hakkında vatandaşlar kit nedir, hangi kurumları kapsıyor? KİT sermayesi kime ait?. Peki KİT nedir? KİT'ler Taşoron işçi uygulamasına giriyor mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KİT'ler kadroya girecek mi? Sözleşmeliye ve taşerona kadro haberleri yakından takip ediliyor. Bakan Vedat Bilgin, 4B kadrolarında yer alan ancak sözleşmeli statüde bulunan memurlar için 4A kadrosuna geçmesi hakkında değişiklikler yapılacağını bildirmiş Peki, KİT nedir, hangi kurumlar KİT'tir? KİT'in sermayesi kime ait? KİT'ler Taşoron işçi uygulamasına giriyor mu? Detaylar haberimizde...

KİT NE DEMEK?

KİT, Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün kısaltılmışıdır. Kamu İktisadi Teşebbüsü, ülkeye göre değişmekte olan bir kavramdır ve genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarına verilen isimdir.

Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak geçen bu kavram, sahibi olan hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder. Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişmektedir. Devlete ait şirketler, genellikle demiryolları ve telekomünikasyon, stratejik mal ve hizmetler (posta, silahlar), doğal kaynaklar ve enerji, politik olarak hassas iş, yayın, alkol ve tütün ürünleri ve sağlık ürünleri gibi doğal tekeller ve altyapı alanında yaygındır.

KİT'İN SERMAYESİ KİME AİT?

Önceleri sermayelerinin tamamı devlete ait olurken, daha sonraları yapılan yasal bir değişiklikle özel kesimle ortaklık şeklinde kurulmalarına izin verilmiş ve bundan sonra sayıları hızla artmıştır. Önceleri özel sermaye birikiminin ve müteşebbis sınıfının oluşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan KİT'ler, sonraları süreklilik kazanmış ve Türk ekonomisi içinde ağırlıklı bir yer tutmaya başlamıştır.

KİT'LER TAŞERON İŞÇİ UYGULAMASINA GİRİYOR MU?

TCDD, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), DHMİ, gibi kurumlar KİT'lere örnektir. KİT'lerde sözleşmeli memur olarak çalışılabilir, yani KİT'lerde çalışanlar 657'li bir memur gibi haklara sahiptir. Bu nedenle taşeron işçi kapsamına girmiyorlar.

KİT HANGİ KURUMLARI KAPSIYOR?