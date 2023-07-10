Kisvarda nereni takımı? Kisvarda hangi ülkenin takımı, hangi ligde?

Galatasaray bu akşam Kisvarda takımı hazırlık maçı oynayacak. Futbol severler Kisvarda nereni takımı? Kisvarda hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Merak ediyor. Peki Kisvarda hangi ligde mücadele ediyor?