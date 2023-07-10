Kisvarda nereni takımı? Kisvarda hangi ülkenin takımı, hangi ligde?
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Galatasaray bu akşam Kisvarda takımı hazırlık maçı oynayacak. Futbol severler Kisvarda nereni takımı? Kisvarda hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Merak ediyor. Peki Kisvarda hangi ligde mücadele ediyor?
Kisvarda nereni takımı? Galatasaray bu akşam Kisvarda takımı hazırlık maçı oynayacak. Futbol severler Kisvarda nereni takımı? Kisvarda hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Merak ediyor. Peki Kisvarda hangi ligde mücadele ediyor? Detaylar...
KİSVARDA NERENİN TAKIMI?
Kisvarda, Macaristan'da bir futbol kulübüdür. Tam adı Kisvárda Football Club'tır. Kisvarda, Macaristan'daki en üst düzey futbol liginde mücadele etmektedir.