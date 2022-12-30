Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından EYT ile ilgili düzenlemeler belli oldu.EYT ile 1.5 milyon vatandaş hemen diğerleri ise şartları tamamladıklarında emekli olacak. Peki, Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nelerdir? Kimler kısmi emekli olabilir? 3600 gün ile EYT li olunur mu? Kısmi emeklilik maaşları ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Akşener EYT müjdesi üzerinden Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

Milyonların beklediği yeni EYT düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası yasalaşarak yürüklüğe girdi 3600 gün EYT kapsamında mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kısmi emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşlar yaş sınırının geriye çekilip çekilmediği konusunda araştırmalara başladı. Peki, Kısmi emeklilik nedir? Kısmi emeklilik şartları nelerdir? Kimler kısmi emekli olabilir? 3600 gün ile EYT'li olunur mu? Kısmi emeklilik maaşları ne kadar? Detaylar haberimizde...

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmi emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor.

Kişiler için emeklilik yaş hesaplaması yapılırken aynı zamanda yaş haddi konusu da öne çıkmaktadır. Bu durum insanların normalden daha az sürelerden emekli olmalarının sağlamaktadır. 1999 yılından önce sigortalı olmuş olan kişiler, 3600 gün prim ödemeye bağlı olarak 15 sene kapsamında emekli olmaktadırlar.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTI NEDİR?

1999'daki düzenleme öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli olabiliyordu. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.

KİMLER KISMİ EMEKLİ OLABİLİR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan bir kadın çalışan 50 yaşına geldiyse ve 10 yıllık sigorta primi ödediyse; erkek çalışan ise aynı sigorta primini ödemesi ile birlikte 55 yaşını doldurduysa emekli olabilir.

KISMİ EMEKLİLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Kısmi emeklilik maaşları tahmin edilebileceği üzere normal emekliliğe göre daha düşüktür. 3600 günden emekli olan vatandaşlarımız 3500 ile 2500 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı almaktadırlar. 4500 günde emekli olan vatandaşlarımız ise 800 ile 1000 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alırlar.

3600 GÜN İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik yanı yaştan emeklilik fırsatı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik şartlarında 3600 günden kısmi emeklilik uygulanıyordu.

1999 düzenlemesi öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli oluyordu.