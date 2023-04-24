Eyt düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. 31 Mart tarihine kadar müracaat eden Eyt'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başladı. Peki, Kısmi emeklilik nedir? Kimler kısmi emeklilikten kimler faydalanabilir?

EYT'yi az farkla kaçıranlara "kısmı emeklilik formülü" geliyor. Buna göre çalışan; kadınlardaki yaş sınırı 50'ye, erkeklerdeki yaş sınırı 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 prim gün sayısını da tamamlamışsa emekli olabilecek. Bu noktada hizmet tespit davasına ve ödenmemiş primlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, Kısmi emeklilik nedir? Kimler kısmi emeklilikten kimler faydalanabilir?

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

Eyt'yi kaçıranlar için yeni bir formül üzerine çalışılıyor. Kısmi emeklilik formülünü anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya "Kısmi emeklilik dediğimiz 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar 8 Eylül 1999 tarihinde önce kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının mayıs ayından itibaren onlarda kademeli yaş sınırına tabi olduğu için kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu EYT yasası çıktığında bu kesimi ilgilendiren nokta eksik bırakılmıştı. Hükümet bunun ile ilgili bir adım attı ve kısmi emeklilik şartlarını yürürlüğe getirecek. Çalışanımız, emekli adayımız kadınlardaki 58 yaş sınırı 50'ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırı 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 prim gün sayısını da tamamlamışsa emekli olabilecek." dedi.