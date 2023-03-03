Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Kısmetse Olur yarışmacılarından Sedat'ın sosyal medya yaptığı paylaşım sonrası kısa sürede gündem olmuştur. Peki, Kısmetse Olur Zeyd Sedat olayı nedir? Kısmetse Olur Elif Zeyd mesajları ne? İşte detaylar..

Fenomen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kısmetse Olur yarışmacılarının yaptığı paylaşımlarda en az yarışma kadar merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam Kısmetse Olur yarışmacılarından Sedat Polat, eski yarışmacı Zeyd Gümüştutan hakkında paylaşımda bulundu. Polat'ın kısa sürede paylaşımı silmesi sonrasında kullanıcılar tarafında Zeyd ve Sedat olayı nedir? sorusu araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Zeyd Sedat olayı nedir? Kısmetse Olur Elif Zeyd mesajları ne? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR ZEYD SEDAT OLAYI NEDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Sedat Polat, geçtiğimiz akşam İnstagram hesabından Zeyd Gümüştutan hakkında paylaşımda bulundu. Eski yarışmacı Zeyd'in evinin önünden video atan Sedat Polat, Zeyd'i aşağıya çağırdığı görüntüler yer almaktadır. Sosyal medyada ses getiren paylaşımlar kısa süre sonra kaldırılmıştır.