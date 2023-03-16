Kısmetse olur programının dikkat çeken yarışmacıları arasında bulunan Kısmetse Olur Zeyd kimdir? Birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve araştırılıyor. Yeni sezonundaki yarışmacıları ile dikkat çekmeyi başaran program yoğun ilgi gördü. Peki, Kısmetse Olur Zeyd kimdir? Kısmetse Olur Zeyd İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Zeyd kaç yaşında, nereli?

5 yıl aranın ardından geri dönen yarışma programının yarışmacısı Kısmetse Olur Zeyd kimdir? Programda yer almakta olan Kısmetse Olur Zeyd hakkında birçok detay araştırma konusu oluyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Kısmetse Olur Zeyd kimdir? Kısmetse Olur Zeyd İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Zeyd kaç yaşında, nereli?

KISMETSE OLUR ZEYD KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Zeyd merak konusu oldu. Zeyd Gümüştutan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Zeyd Gümüştutan bir döneme damga vuran Göz6 yarışmasında Berna Keklikler ile yaşadığı aşk ile tanınmaktadır.

Programdaki diyalogları ile oldukça dikkat çekmeyi başaran yarışmacının İnstagram hesabı @zeydmi'dir ve platform üzerinde toplamda 143 bin takipçisi bulunmaktadır.