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Kısmetse Olur Zeyd kimdir? Kısmetse Olur Zeyd İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Zeyd kaç yaşında, nereli?

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Kısmetse Olur Zeyd kimdir? Kısmetse Olur Zeyd İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Zeyd kaç yaşında, nereli?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Zeyd kimdir? Kısmetse Olur Zeyd İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Zeyd kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Yaren kimdir? Kısmetse Olur Yaren İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Yaren mesleği ne? Kısmetse Olur Yaren kaç yaşında, nereli?Kısmetse Olur Yaren kimdir? Kısmetse Olur Yaren İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Yaren mesleği ne? Kısmetse Olur Yaren kaç yaşında, nereli?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Zeyd kimdir? Kısmetse Olur Zeyd İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Zeyd kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR ZEYD KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Zeyd merak konusu oldu. Zeyd Gümüştutan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Zeyd Gümüştutan bir döneme damga vuran Göz6 yarışmasında Berna Keklikler ile yaşadığı aşk ile tanınmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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