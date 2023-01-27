İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören yarışma programı Kısmetse Olur yeşil elbiseli yarışmacı kim? Merak ediliyor. Yarışmanın merak edilen yarışmacıları arasında yer almakta olan Kısmetse Olur yeşil elbiseli yarışmacı kim? Kısmetse Olur yeşil elbiseli yarışmacının adı ne, İnstagram hesabı ne?

Kısmetse Olur yeşil elbiseli yarışmacı kim? Sorusu, programda yer almakta olan yarışmacıları merak eden izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören programın yeni sezonunda yer alan isimler merak konusu haline geldi. Peki, Kısmetse Olur yeşil elbiseli yarışmacı kim? Kısmetse Olur yeşil elbiseli yarışmacının adı ne, İnstagram hesabı ne?

KISMETSE OLUR YEŞİL ELBİSELİ YARIŞMACI KİM?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacılardan Elif'in hayatı araştırılmaya başlandı. Eleme günü Merve ve Zeyd'in elenmesinin ardından programa yeni katılan Elif, 19 yaşında öğrencidir. İletişim Fakültesi'nde okuyan Elif, eğitimi için 2 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başlamıştır. Kısmetse Olur programının gelin adaylarından Elif'in, İnstagram'da @elifnuryeel kullanıcı adıyla 32,9 bin takipçisi bulunmaktadır.