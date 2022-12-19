Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nin yeni bölümü bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? 19 Aralık Kısmetse Olur yeni yarışmacı İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısı kimdir? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Eleme bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni yarışmacısı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? 19 Aralık Kısmetse Olur yeni yarışmacı İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısı kimdir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanmaya başlamıştır.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Kaan Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR YENİ YARIŞMACI KİM?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından yeni yarışmacısının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur 7.bölümün yayınlanmasının ardından yeni yarışmacısının kim olduğu öğrenilecektir.