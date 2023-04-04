Kısmetse Olur yeni yarışmacı Burak kimdir? 4 Nisan Kısmetse Olur Burak İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Burak kaç yaşında, nereli?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü sonrasında yeni yarışmacı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Burak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı Burak kimdir? Kısmetse Olur Burak İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Burak karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Burak'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? Kısmetse Olur Burak İnstagram hesabı nedir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Burak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Lina, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Luca, Batuhan, Berat ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BURAK KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Burak'ın hayatı merak konusu oldu. Burak, 27 yaşında işletme müdürlüğü yapmaktadır. Yeni yarışmacı aslen Sivaslı'dır.