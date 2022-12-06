Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur yarışmasının oyuncuları merak konusu oldu. Kısmet Olur'un yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları kimler? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Kısmetse Olur yarışmacılarının İnstagram hesabı! İşte detaylar...

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Kullanıcılar, Kısmetse Olur programının yarışmacıları araştırıyor. Fenomen yarışma Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları kimler? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Kısmetse Olur yarışmacılarının İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanacak.

KISMETSE OLUR YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİM?

Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağı merak konusu oldu. Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları henüz belli olmadı. Yarışmacılar açıklandığında haberimizin içinde yer alacaktır.