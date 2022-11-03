Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur programının yeni sezonu için start verildi. Kısmetse Olur yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman? Kısmetse Olur başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yayınlandığı dönem izlenme rekoru kıran yarışma programı Kısmetse Olur Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyordu. Hem yarışmacılarla hem de yaşanan olaylarla izleyicinin hafızasına kazınan Kısmetse Olur yarışması tekrardan izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kısmetse Olur yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman? Kısmetse Olur başvuruları nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Fenomen yarışma programından sevenlerine müjdeli haber geldi. Yeni açılan dijital platformda yayın hayatına start verecek olan Kısmetse Olur için başvurular başladı. Yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan program izleyicisine şimdiden büyük heyecan yaşattı.

KISMETSE OLUR BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Kısmetse Olur yarışmasının yapım şirketi, sosyal medya hesabı tarafından yeni sezon için başvuruların başladığı açıkladı. Programa katılmak isteyen adaylar, Instagram'da yer alan link üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.