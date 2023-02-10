Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmetse Olur yeni bölüm linki araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 49.bölüm İZLE! Kısmetse Olur hangi gün, ne zaman? İşte detaylar...

Kısmetse Olur 49.bölüm İZLE! Uzun yıllardır dillerden düşmeyen Kısmetse Olur yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü 49.bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Kısmetse Olur programının yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur hangi gün, ne zaman? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün yayınlanmamasının ardından bugün yok mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yayınlanmayacaktır.