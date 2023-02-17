Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor? Kısmetse Olur saat kaçta başlıyor?
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Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor? Kısmetse Olur saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın 6 günü YouTube üzerinden yayınlanmaktadır. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren yarışmanın ne zaman yayınlandığı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor? Kısmetse Olur saat kaçta başlıyor? Detaylar haberimizde...
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI
Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.
Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
5 yıl aranın ardından geri dönen fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü YouTube üzerinden yayınlanmaktadır. Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat 18.30'da yayınlanmaktadır.