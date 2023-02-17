Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor? Kısmetse Olur saat kaçta başlıyor?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor? Kısmetse Olur saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...