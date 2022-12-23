Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm merak konusu oldu. Kullanıcılar, Kısmetse Olur yeni bölüm linkini araştırılıyor. Kısmetse Olur yeni bölüm İZLE! Kısmetse Olur 11.bölüm İZLE! 23 Aralık Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm İZLE!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 11.bölüm İZLE! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara döndü. Kısmetse Olur yeni bölümü merak konusu oldu. Kısmetse Olur yeni bölüm İZLE! Kısmetse Olur 11.bölüm İZLE! 23 Aralık Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm İZLE! Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 12 Aralık tarihinde YouTube üzerinden yayınlanmaya başlamıştır. Kısmetse Olur haftanın 6 günü saat 18.30 yayınlanmaktadır.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM İZLE!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Kısmetse Olur 11.bölümü Kısmetse Olur Aşkın Gücü YouTube kanalından yayınlanmaktadır.