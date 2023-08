Kısmetse Olur yarışmasının yeni sunucusu kimdir ve Kısmetse Olur yarışmasını kim sunacak soruları gündeme geliyor. Ekranlara bir süre ara veren Öykü Serter, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasını sunmaya başladı. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı Kısmetse Olur ile setlere dönen Serter, eylül ayında sezon finali yapmaya hazırlanan yarışmadan ayrıldı. Kısmetse Olur yarışmasının yeni sunucusu kimdir? Kısmetse Olur yarışmasını kim sunacak? Detaylar haberimizdedir…

KISMETSE OLUR YARIŞMASININ YENİ SUNUCUSU KİMDİR?

Ekranlara bir süre ara veren Öykü Serter, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasını sunmaya başladı. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı Kısmetse Olur ile setlere dönen Serter, eylül ayında sezon finali yapmaya hazırlanan yarışmadan ayrıldı. Serter'in yerine de Ebru Şancı getirildi.

KISMETSE OLUR YARIŞMASINI KİM SUNACAK?

Kendine has tarzı ve başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiren Öykü Serter, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde Kısmetse Olur kadrosunda ayrıldı. Eylül ayında sezon finali yapması planlanan yarışmanın yeni sunucusu da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ebru Şancı oldu. Sivri dili ve eğlenceli yorumlarıyla bilinen Şancı, Instagram hesabından Kısmetse Olur'un yeni sezonu için başvuruların başladığı duyurduğu paylaşımlar yapmaya başladı.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı Öztürk (d. 31 Ağustos 1983, İstanbul), Türk model, sunucu ve oyuncu. 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu ve tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

Eğitim hayatı ve kariyeri

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.