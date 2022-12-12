Kısmetse Olur yarışmacıları maaş alıyor mu merak ediliyor. TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan izdivaç yarışması Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor. Yeni yarışmacıların belli olması ile beraber Kısmetse Olur yarışmacıları para alıyor mu? Kısmetse Olur yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Soruları gündeme taşındı. Peki, Kısmetse Olur yarışmacıları bölüm başı, aylık, haftalık para alıyorlar mı? İşte detaylar...

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Kısmetse Olur yarışmacıları para alıyor mu? TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan izdivaç yarışması Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor. Yeni yarışmacıların belli olması ile beraber Kısmetse Olur yarışmacıları para alıyor mu? Kısmetse Olur yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Soruları gündeme taşındı. Peki, Kısmetse Olur yarışmacıları bölüm başı, aylık, haftalık para alıyorlar mı? İşte detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU?

Eskiden Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programı yarışmacılarının düzenli olarak maaş aldıkları iddia ediliyordu.İddiaya göre Kısmetse Olur yarışmacılarının kazançları şu şekildeydi:

KISMETSE OLUR GELİNLER EVİ YARIŞMACILARI MAAŞLARI

Ayça Beğen: 7 bin 500 TL

Cansel Çördük: 6 bin TL

Mehtap Taşkıran: 5 bin TL

Melis Buse Betkayan: 5 Bin TL

Hazal Atabek: 4 bin TL

Cansu: 2 bin 500 TL

Seray: 2 bin TL

Nur Erkoç: 7 bin 500 TL

KISMETSE OLUR DAMATLAR EVİ YARIŞMACILARI MAAŞLARI

Eser West: 7 bin 500 TL

Emre Ubeyli: 5 bin TL

Adnan Kızıltaş: 5 bin TL

Semih Kurtulmuş: 4 bin TL

Batuhan Cimilli: 4 bin TL

Murat Özbakan: 3 bin TL

Tankut Denker: 3 bin TL

Emre Gül: 2 bin TL

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarının yarışma boyunca para aldıkları veya ne kadar kazandıkları ile ilgili bilgi ya da açıklama bulunmamaktadır. Ancak Kısmetse Olur programının eski bölümlerindeki yarışmacıların para aldıkları iddiası ve sosyal medyada yer alan iddialara göre Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarının yarışmadan düzenli olarak maaş kazandıkları tahmin ediliyor.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI KİMLER?

Kısmetse Olur kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur

Kısmetse Olur erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan

ZEYD GÜMÜŞTUTAN:

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Zeyd merak konusu oldu. Zeyd Gümüştutan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Zeyd Gümüştutan bir döneme damga vuran Göz6 yarışmasında Berna Keklikler ile yaşadığı aşk ile tanınmaktadır.

AYBÜKE ÇANGAL:

Aybüke Çangal, 25 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınmaktadır.

YAREN:

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Yaren merak konusu oldu. Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" demiştir.

CANSEL:

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Cansel araştırılmaya başlandı. Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullanmıştır.

ERHAN SAFFAR:

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Erhan merak konusu oldu. Erhan Saffar 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.