Kısmetse Olur yarışmacıları para alıyor mu? Kısmetse Olur yarışmacıları ne kadar kazanıyor?
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Kısmetse Olur yarışmacıları maaş alıyor mu merak ediliyor. TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan izdivaç yarışması Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor. Yeni yarışmacıların belli olması ile beraber Kısmetse Olur yarışmacıları para alıyor mu? Kısmetse Olur yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Soruları gündeme taşındı. Peki, Kısmetse Olur yarışmacıları bölüm başı, aylık, haftalık para alıyorlar mı? İşte detaylar...
Kısmetse Olur yarışmacıları para alıyor mu? TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan izdivaç yarışması Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor. Yeni yarışmacıların belli olması ile beraber Kısmetse Olur yarışmacıları para alıyor mu? Kısmetse Olur yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Soruları gündeme taşındı. Peki, Kısmetse Olur yarışmacıları bölüm başı, aylık, haftalık para alıyorlar mı? İşte detaylar haberimizde...
Eskiden Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programı yarışmacılarının düzenli olarak maaş aldıkları iddia ediliyordu.İddiaya göre Kısmetse Olur yarışmacılarının kazançları şu şekildeydi:
KISMETSE OLUR GELİNLER EVİ YARIŞMACILARI MAAŞLARI
- Ayça Beğen: 7 bin 500 TL
- Cansel Çördük: 6 bin TL
- Mehtap Taşkıran: 5 bin TL
- Melis Buse Betkayan: 5 Bin TL
- Hazal Atabek: 4 bin TL
- Cansu: 2 bin 500 TL
- Seray: 2 bin TL
- Nur Erkoç: 7 bin 500 TL
KISMETSE OLUR DAMATLAR EVİ YARIŞMACILARI MAAŞLARI
- Eser West: 7 bin 500 TL
- Emre Ubeyli: 5 bin TL
- Adnan Kızıltaş: 5 bin TL
- Semih Kurtulmuş: 4 bin TL
- Batuhan Cimilli: 4 bin TL
- Murat Özbakan: 3 bin TL
- Tankut Denker: 3 bin TL
- Emre Gül: 2 bin TL
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarının yarışma boyunca para aldıkları veya ne kadar kazandıkları ile ilgili bilgi ya da açıklama bulunmamaktadır. Ancak Kısmetse Olur programının eski bölümlerindeki yarışmacıların para aldıkları iddiası ve sosyal medyada yer alan iddialara göre Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarının yarışmadan düzenli olarak maaş kazandıkları tahmin ediliyor.
Kısmetse Olur kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur
Kısmetse Olur erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan
ZEYD GÜMÜŞTUTAN:
Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Zeyd merak konusu oldu. Zeyd Gümüştutan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Zeyd Gümüştutan bir döneme damga vuran Göz6 yarışmasında Berna Keklikler ile yaşadığı aşk ile tanınmaktadır.
AYBÜKE ÇANGAL:
Aybüke Çangal, 25 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınmaktadır.
YAREN:
Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Yaren merak konusu oldu. Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" demiştir.
CANSEL:
Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Cansel araştırılmaya başlandı. Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullanmıştır.
ERHAN SAFFAR:
Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Erhan merak konusu oldu. Erhan Saffar 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.