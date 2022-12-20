5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Tolga Kandemir'e ait olduğu iddia edilen mesajlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kısmetse Olur Tolga ifşa olayı nedir? Tolga Kandemir ifşa mesajları neler? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga olayı ne? İşte detaylar...

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktalamıştı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen fenomen yarışma haftanın 6 günü YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Tolga Kandemir'e ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da paylaşılan görüntüler araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Tolga ifşa olayı nedir? Tolga Kandemir ifşa mesajları neler? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga olayı ne? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR TOLGA KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Tolga merak konusu oldu. Tolga Kandemir 26 yaşında aslen İzmitli'dir. Best Model 2019 Türkiye birincisi seçilen Tolga Kandemir, lisanslı basketbol oyuncusudur.

KISMETSE OLUR TOLGA İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur programının yeni sezon yarışmacılarından Tolga Kandemir'in İnstagram hesabı araştırılıyor.Tolga Kandemir, @tolgakandemirr kullanıcı adıyla 97,7 bin takipçisi bulunmaktadır.

KISMETSE OLUR TOLGA İFŞA OLAYI NEDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacılarından Tolga Kandemir, Twitter'da yapılan paylaşımlar sonrasında adından söz ettirdi. Tolga Kandemir'e ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İlgili konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.