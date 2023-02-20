Kısmetse Olur'un yeni bölümünde yarışmacılardan Tolga Kandemir'in yer almamasının ardından Tolga neden yok? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Tolga elendi mi, neden yok? Tolga Kandemir neden elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga neden diskalifiye edildi? İşte detaylar...

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Yayınlandığı günden beri trendlerde yer alan Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, yayınlanan yeni bölümlerde yarışmacılardan Tolga Kandemir'in programda yer almamasının ardından Tolga elendi mi? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Tolga elendi mi, neden yok? Tolga Kandemir neden elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga neden diskalifiye edildi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR TOLGA KANDEMİR KİMDİR?

Tolga Kandemir 26 yaşında aslen İzmitli'dir. Best Model 2019 Türkiye birincisi seçilen Tolga Kandemir, lisanslı basketbol oyuncusudur. Tolga Kandemir, @tolgakandemirr kullanıcı adıyla 326 bin takipçisi bulunmaktadır.

KISMETSE OLUR TOLGA NEDEN ELENDİ?

Sunucu Öykü Serter Tolga'nın yer almadığı bölümde seyircilere bilgi vermek için, "Maalesef geçerli bir mazaret bildirmedikleri halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke yarışma kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmiştir" ifadelerini kullanmıştır.Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına Aybüke ve Tolga veda ettiği için yeni bölümlerde yer almayacaklar.