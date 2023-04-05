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İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Kullanıcılar, Kısmetse olur son bölüm İZLE aramasını gerçekleştiriyor. İşte Kısmetse olur son bölüm İZLE! Kısmetse olur 99. Bölüm İZLE! Kısmetse Olur : Aşkın Gücü 99. Bölüm son bölüm Full HD İZLE!

KISMETSE OLUR SON BÖLÜM İZLE

Kısmetse Olur : Aşkın Gücü 99. Bölüm, 16 Aralık 2022 tarihinde izleyicileri ile buluştu. Kısmetse olur 99. Bölüm izlemek isteyen kullanıcılar, haberimizin içerisinden Kısmetse Olur : Aşkın Gücü 99. Bölüm son bölüme ulaşabilir.

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanacak.

KISMETSE OLUR YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİM?

Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağı merak konusu oldu. Kısmetse Olur yarışmacıları 7 gelin ve 7 damat adayından oluşmaktadır.

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Eslem, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol, Bilgehan ve Oğulcan.