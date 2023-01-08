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Kısmetse Olur son bölüm İZLE! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 24. bölüm izle! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü son bölüm neler oldu?

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Kısmetse Olur son bölüm İZLE! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 24. bölüm izle! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü son bölüm neler oldu?

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Müstehcen görüntüleri ifşa olan Kısmetse Olur Cansel, hukuki süreç başlattıMüstehcen görüntüleri ifşa olan Kısmetse Olur Cansel, hukuki süreç başlattı

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 24. Bölüm 7 Ocak Cumartesi günü izleyicileri ile buluştu.

Efsane geri dönüyor! Aşkın gücüne inanıyor musunuz? Bir ilişkide nasıl davranılır? Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? 9 Kadın 9 Erkek bir araya gelecek... Artık Kısmetse Olur! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü Youtube kanalında saat 18:30'da yayınlanıyor.

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.
Damat adayları: Zeyd, Kaan Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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