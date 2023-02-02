Kısmetse Olur Simge eski hali! Simge Nur Erkoç estetiksiz hali nasıl? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Simge Esra Erol'a katıldı mı?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur yarışmacılarından Simge'nin hayatı merak konusu oldu. Sedat Polat'la ilişkisiyle sosyal medyada gündem olan Simge'nin estetiksiz hali araştırılıyor. Peki, Simge Nur Erkoç estetiksiz hali nasıl? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Simge Esra Erol'a katıldı mı? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Simge eski hali! 5 yıl aranın ardından YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü'nün yarışmacıları her yaptıklarıyla konuşulmaya devam ediyor. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma, haftanın 6 günü saat 18.30'da izleyicisiyle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacılardan Simge'nin hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sedat Polat ile yaşadığı ilişkiyle sosyal medyada gündem olan Simge Nur Erkoç'un estetiksiz hali merak konusu oldu. Peki, Simge Nur Erkoç estetiksiz hali nasıl? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Simge Esra Erol'a katıldı mı? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR SİMGE NUR KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Simge Nur merak konusu oldu. Simge Nur Erkoç 25 yaşında modelleme uzmanıdır. Ben aşka inanmıyorum diyen Simge Nur, "Flörtöz bir insanım beni aşka inandıracak birisini bulmaya geldim" demiştir.

SİMGE NUR ERKOÇ İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacılarından Simge Nur Erkoç İnstagram'da @simgenurerkocc kullanıcı adıyla 50,3 bin takipçisi bulunmaktadır.