Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm merak konusu oldu. Kullanıcılar, Kısmetse Olur yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur saat kaçta yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda, ne zaman? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kısmetse Olur saat kaçta yayınlanıyor? İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara döndü. Kısmetse Olur yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur saat kaçta yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda, ne zaman? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Tuğçe Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Bilgehan, Sedat, Zeyd, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönen fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü YouTube üzerinden yayınlanmaktadır. Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat 18.30'da yayınlanmaktadır.