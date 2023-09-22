Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Rümeysa hakkında detaylar merak konusu oldu. Rümeysa'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve İnstagram hesabının ne olduğu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Rümeysa kimdir, kaç yaşında? Rümeysa İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. sezondan yeni tanıtım yayınlandı. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 9 Erkek 9 Kadının yer aldığı yarışma hafta içi her gün YouTube kanalı üzerinden seyircisiyle buluşacak. 24 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek yarışmanın 2.sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Rümeysa kimdir, İnstagram hesabı nedir? soruları araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Rümeysa kimdir, kaç yaşında? Rümeysa İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR RÜMEYSA KİMDİR?

Rümeysa Öztürk, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının 2.sezonunda yer almaktadır. Öztürk, aradığı damat adayının kriterlerini tanımlamak için "Uzun boylu, genelde esmer seviyorum ama öncellikli olarak insan olsun" ifadelerini kullanmıştır.

KISMETSE OLUR RÜMEYSA İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur'un yeni yarışmacısı Rümeysa, İnstagram'da @rumeysaozturk.61 kullanıcı adıyla 26,1 bin takipçisi bulunmaktadır.