Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Rotinda merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Rotinda kimdir? Rotinda İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Rotinda kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Rotinda İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Rotinda karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Rotinda'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Rotinda kimdir? Rotinda İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Rotinda kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR ROTİNDA KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Rotinda'nın hayatı merak konusu oldu. Rotinda güzelliği ile damat adaylarının dikkatlerini çekmiştir. Rotinda, "Aslında aklımda Oğulcan var ama ilişkisi var" ifadelerini kullanmıştır.

KISMETSE OLUR ROTİNDA İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur yarışmacılarından Rotinda İnstagram'da @rotindaklc kullanıcı adıyla 11,5 bin takipçisi bulunmaktadır.