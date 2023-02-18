Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Ozan merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Ozan kimdir? Kısmetse Olur Ozan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ozan mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Buse kimdir? Kısmetse Olur Buse İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Buse mesleği ne, kaç yaşında?

Kısmetse Olur Ozan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Ozan karakteri araştırılıyor. Ozan Yakın'ınhayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Ozan kimdir? Kısmetse Olur Ozan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ozan mesleği ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları : Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR OZAN KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Ozan'ın hayatı merak konusu oldu. Ozan Yakın, 29 yaşında Kimya mühendisidir. Kova burcu olan Ozan'ın yükseleni akreptir. Yeni yarışmacı Ozan, aklında bir isim olduğunu fakat o kişiyi söylemeyeceğini ifade etmiştir.