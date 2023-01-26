Kısmetse Olur yeni yarışmacı Öykü kimdir? Kısmetse Olur Öykü İnstagram hesabı! Öykü kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü mesleği ne?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Öykü kimdir? Öykü kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü mesleği ne? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Öykü İnstagram hesabı! Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur'a yeni katılan yarışmacı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Öykü kimdir? Kısmetse Olur Öykü kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Öykü mesleği ne? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR ÖYKÜ KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Kısmetse Olur yeni yarışmacısı 27 yaşında Uzman Psikologdur. Yüksek Lisansını yeni bitiren yarışmacı şu an çalışmıyordur. Aklımda biri var diyen Öykü, kime talip geldiğini söylememiştir.