Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Onur Alp merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Onur Alp kimdir? Kısmetse Olur Onur Alp İnstagram hesabı! Onur Alp kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Onur Alp İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Onur Alp karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Onur Alp'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Onur Alp kimdir? Kısmetse Olur Onur Alp İnstagram hesabı ne? Onur Alp kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan, Berat ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR ONUR ALP KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Onur Alp'in hayatı merak konusu oldu. Yeni damat adayı Onur Alp'in bir gelin adayını dansa kaldırması istenmiştir. Onur Alp'in gelin adaylarıyla halay çektiği görüntüler yer almaktadır.