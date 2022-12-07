Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Oğulcan kimdir? Kısmetse Olur Oğulcan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Oğulcan mesleği ne? Kısmetse Olur Oğulcan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümlerinde cinsellik olacak mı? Verilen cevap kafa karıştırdı

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Yeni sezon yarışmacılardan Oğulcan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Oğulcan kimdir? Kısmetse Olur Oğulcan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Oğulcan mesleği ne? Kısmetse Olur Oğulcan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR OĞULCAN KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Oğulcan merak konusu oldu. Oğulcan Yılmaz, @yetofficial kullanıcı adıyla 8.852 bin takipçisi bulunmaktadır.