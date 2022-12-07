5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur yarışmasının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur nerede yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni sezon nereden izlenecek? Kısmetse Olur yeni bölüm nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...

Yayınlandığı dönem izlenme rekoru kıran yarışma programı Kısmetse Olur Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyordu. Hem yarışmacılarla hem de yaşanan olaylarla izleyicinin hafızasına kazınan Kısmetse Olur yarışması tekrardan izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kısmetse Olur yeni sezon bölümlerinin nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur nerede yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni sezon nereden izlenecek? Kısmetse Olur yeni bölüm nasıl, nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR NEREDE YAYINLANACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 6 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Kısmetse Olur yarışmasının sosyal medya hesabı tarafından yeni sezonun tanıtımı yayınlandı. Programa katılmak isteyen adaylar, Instagram'da yer alan link üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.