Kısmetse Olur nerede çekildi merak ediliyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla sevilen izdivaç programı yeniden başlıyor. Kısmetse Olur izleyicileri Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur evi nerede? Kısmetse Olur evinin dış görünüşü var mı merak etmekteler.

Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla sevilen izdivaç programı yeniden başlıyor. Kısmetse Olur izleyicileri Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur evi nerede? Kısmetse Olur evinin dış görünüşü var mı merak etmekteler. İşte detaylar...

KISMETSE OLUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kısmetse Olur programı Kanal D'de yayınlanırken İstanbul'un Küçükçekmece semtinde yer alan bir evde çekildiği iddia ediliyordu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün çekildiği ev ile ilgili henüz bilgiler paylaşılmadı. İşte, Kısmetse Olur evinden görüntüler:

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur

Kısmetse Olur erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan