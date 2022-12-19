Tanıtımının yayınlandığı ilk günden beri heyecanla beklenen evlilik programı Kısmetse Olur'un ilk bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Arama motorlarında ise Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü her gün mü yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor? sorusu merak ediliyor. Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Dijital platformlarda yayınlanan Kısmetse Olur'un hangi günler yayınlandığı merak edilenler arasında yer alıyor. Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü her gün mü yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var?

KISMERSE OLUR NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 12 Aralık Pazartesi günü saat 18.30'da Youtube kanalında yayınlanacak. Program sadece dijital platformda olacak.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Kaan Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.