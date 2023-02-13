Tanıtımının yayınlandığı ilk günden beri heyecanla takip edilen Kısmetse Olur programı büyük ilgi görüyor. Sevilen isimlerin yer aldığı programı takip eden izleyiciler ise arama motorlarında Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? araması yapıyor.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Sevilen program heyecanla takip edilirken sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Arama motorlarında ise Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

KISMETSE OLUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ülkemizde meydana gelen büyük deprem nedeniyle geçirdiğimiz zor günlerde Kısmetse Olur programı ekranlara gelmeyecek. Yapımın yayınladığı duyuruda ise programın ne zaman başlayacağı hakkında bilgi bulunmuyor.

KISMETSE OLUR NEREDE YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, Youtube kanalında yayınlanıyor. Program sadece dijital platformda olacak.

KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Serinin yeni yapımı olarak izleyicileri ile buluşan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü olmak üzere "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır. Youtube hesabı üzerinden yeni bölümleri yayınlanmakta olan Kısmetse Olur programı her akşam saat 18.30'da izleyicileri ile buluşuyor.