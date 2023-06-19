Kısmetse Olur Mesut kimdir? Mesut kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Mesut İnstagram hesabı!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü sonrasında yeni yarışmacı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Mesut araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Mesut kimdir? Kısmetse Olur Mesut İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Mesut kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Yeni yarışmacı Mesut'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Mesut kimdir? Kısmetse Olur Mesut İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Mesut kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Elif, Tuba, Şeyda, Yaren, Sibel, Tansu, Cansel, Buse

Damat adayları: Burak, Oğulcan, Sedat, Ahmet, M. Burak, Bilek, Onur, Çağrı

KISMETSE OLUR MESUT KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Mesut'un hayatı merak konusu oldu. Programa yeni katılan Mesut, 35 yaşında ticaretle uğraşmaktadır. Koç burcu olan yeni yarışmacının yükseleni akreptir.