Bir zamanlar Kısmetse Olur programına yarışmacı olarak katılan Melis Buse Betkayan'ın sosyal medya hesabında canlı yayın açtığı esnada yaşananlar merak edildi. Arama motorlarında Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan saldırıya mı uğradı? Melis Buse Betkayan kim saldırdı? araması yapılıyor.

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan saldırıya mı uğradı? Melis Buse Betkayan kim saldırdı? merak edildi. Kısmetse Olur programıyla tanınan Melis Buse Betkayan hakkında merak edilenler var. Sosyal medya hesabında canlı yayın açan ismin yaşadıklarının ardından Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan saldırıya mı uğradı? Melis Buse Betkayan kim saldırdı? soruları aratıldı.

KISMETSE OLUR MELİS BUSE BETKAYAN SALDIRIYA MI UĞRADI?

Melis Buse Betkayan, TikTok canlı yayını sırasında 3 kadının şiddetine maruz kaldı. Olayı sosyal medya hesabından paylaşan Betkayan, yasal yollara başvurduğunu açıkladı.

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"



Instagram hesabından yaptığı paylaşımda darp edildiği söyleyen Betkayan, "Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darbedip videoya çektiler. Sizi ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız. Sırf tanınmak prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler" dedi.

"ŞİDDET OLAYININ TEKRARININ OLACAĞINI SÖYLEYEREK GÖZDAĞI VERDİLER"

Darp olayının ardından rapor alarak şikayetçi olduğunu söyleyen Melis Buse Betkayan, yeni açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: "Merhaba sanal ailem dün 19:59'da oturduğum sitede bulunan ocak başında kız arkadaşımla oturuyordum bir yandan da TikTok'ta canlı yayındaydım. Y.Y. arkamdan gelip saldırıp beni ağır bir şekilde darbetti. Gördüğümüz 3 kadındı sarışın bir kadın da dayak anlarımı kayıt aldı. C.A. adındaki diğer kadında onları bekliyordu ve beraber siteden kaçtılar. Azmettiren de R.B. bütün kamera kayıtları dün gece siteden almış. Ben dün darp raporum ile beraber suç duyurusunda bulundum hukuki süreç başladı. Y.Y. ve R.B. beraber yayın açıp bunun tekrarının olacağım söyleyerek gözdağı verdiler hala hazırda benimle uğraşmaya devam ediyorlar. Ben önce yüce Rabbime sonra da devletime sığındım hala ağrılarım var ama ben güçlü bir kadınım bunlarda atlatacağım."

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR?

Melis Buse Betkayan, 2 Mart 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, ancak aslen Sivaslı'dır. 1.74 metre boyu olan Betkayan, Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, yarışmaya ilk girdiği zamanlar Erdem ile bir ilişkiye başlamış ancak ikilinin beraberliği evlilik ile sonuçlanmamıştı.Günümüzde ise Serbest Hoca olarak tanınan sevgilisi Reşit Bozdağ şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında Bozdağ ile görüşmeye devam ettiklerini ve onu sevdiğini söyleyerek herkesi şaşırttı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Melis Buse Betkayan, canlı yayında yaşadıklarını anlatırken Bozdağ ile barıştıklarını ve onu sevdiğini söyleyerek sunucuları şaşkına çevirdi. Yaşanan her şeyin karşılıklı olduğunu söyleyen Betkayan, şunları söyledi: Kendisiyle görüşüyoruz. Mahkeme süreci devam ediyor şikayetlerimizi geri almadık. Hoş olmayan şeyler yaşandı. Biz 2 aydır birlikteyiz. İlişkim başladığından beri o evli olduğu için çok linçlendim. Evli bir insanla iletişim bile olmadı. Evli olduğunu biliyordum ama boşanma sürecindeydi ben bir şeyi yıkmadım. Evliliği benden önce bitmişti. Biz tanıştıktan sonra kendisi boşanma davası açmıştı. Ben kimsenin evliliğini bozmadım. O kadının da bir suçu yok ve onu incitmek istemiyorum. O ilişki defalarca aldatma ve kavga nedeniyle bitti."