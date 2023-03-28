Kısmetse Olur Lina kimdir? Lina İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Lina Koru kaç yaşında, nereli?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü sonrasında yeni yarışmacı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Lina araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur Lina kimdir? Kısmetse Olur Lina İnstagram hesabı nedir? Lina kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Lina İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Sıla karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Lina'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Lina kimdir? Kısmetse Olur Lina İnstagram hesabı nedir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Lina kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Lina, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Luca, Batuhan, Burak ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR LİNA KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Lina'nın hayatı merak konusu oldu. Lina, 24 yaşında Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir. Aslen Ankaralı olan yeni yarışmacı ikizler burcudur.

KISMETSE OLUR LİNA İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur programına yeni katılan Lina İnstagram'da, @linakoru kullanıcı adıyla 5.249 bin takipçisi bulunmaktadır.