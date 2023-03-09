Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün gala bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programına veda eden yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi, yeni yarışmacı kim? 9 Mart Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Eleme bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur programına kimin veda ettiği araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü elenen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi, yeni yarışmacı kim? 9 Mart Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına veda eden yarışmacının ismi merak konusu oldu. Kısmetse Olur'a veda eden isim henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında yarışmadan elenen yarışmacı açıklanacaktır.