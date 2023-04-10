Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün gala bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programına veda eden yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi, yeni yarışmacı kim? 10 Nisan Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara geri döndü. Eleme bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur programına kimin veda ettiği araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü elenen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi, yeni yarışmacı kim? 10 Nisan Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından elenen yarışmacının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gerçekleşen oylama sonrasında Burak ve SIla eleme adayları oldu. Kutudan çıkan sonuç sonrasında Şeyda eve veda etmemiştir.