Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden beri büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Heyecanla takip edilen programda yer alan isimler ise yavaş yavaş tanınmaya başlanıyor. İlişkilerin ilk filizlerinin atılmaya başlandığı yeni programda ilk eleme gecesi ise düzenlenecek. Seyirciler ise arama motorlarında Kısmetse Olur kim elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim gitti? sorularını aratıyor.

Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? 19 Aralık Kısmetse Olur yeni yarışmacı İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısı kimdir?

YouTube platformunda izleyici ile buluşan Kısmetse Olur programında eleme gecesi düzenlenecek. Yayınlandığı ilk günden beri büyük heyecanla takip edilen programa kimin veda ettiği ise merak ediliyor. Arama motorlarında Kısmetse Olur kim elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim gitti? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur programında henüz elenen isim belli olmadı. 19 Aralık günü saat 18.30'da yayınlanacak olan bölüm ile beraber Kısmetse Olur'a veda eden isim belirlenecek. Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.