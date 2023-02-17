Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programında elenen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? 17 Şubat Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Eleme bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur programından kimin elendiği araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü elenen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? 17 Şubat Kısmetse Olur yeni yarışmacı kim? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR 50.BÖLÜM İZLE!

Kısmetse Olur 50. bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm henüz yayınlanmamıştır. Yeni bölüm yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından elenen yarışmacının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur yarışmasında oylama sonrasında Bilek ve Şeyda eleme adayları oldu. Kutudan çıkan sonuç sonrasında geçen hafta programdan iki yarışmacı elendiği için bu hafta eleme gerçekleşmemiştir.