Yenilenen yarışma programı Kısmetse olur, birçok izleyici tarafından yoğun ilgi görüyor ve takip ediliyor. Yarışma içerisinde yaşananlar birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu nedenle Kısmetse olur kim diskalifiye oldu? Kısmetse olur kim elendi? Soruları gündemde bulunuyor. Peki, Kısmetse olur kim diskalifiye oldu? Kısmetse olur kim elendi?

Kısmetse olur kim diskalifiye oldu? Sorusu, özellikle Kısmetse olur programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Programı kaçıran vatandaşlar, arama motorları üzerinde Kısmetse olur kim diskalifiye oldu? Kısmetse olur kim elendi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Kısmetse olur kim diskalifiye oldu? Kısmetse olur kim elendi?

KISMETSE OLUR KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Öykü Serter, kırmızı ve sarı kartıyla eve geldi ve Kısmetse Olur Aşkın Gücü tarihinin ilk ihtarı üçüncü haftanın ilk gününde verildi. Aybüke ve Cansel arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle bu akşam yayınlanacak bölüm ile birlikte kavganın detayları kesinlik kazanacak. Öykü Serter kararı açıkladı. İki yarışmacıya da sarı kart verildi. Kırmızı kart diskalifiye anlamı taşırken, sarı kart uyarı anlamına geliyor. 3 sarı kart alan ise yarışmadan diskalifiye oluyor.