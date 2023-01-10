Kısmetse Olur İspanyol versiyonu İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü İspanyol versiyonu ne?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programının İspanyol versiyonu merak konusu oldu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü İspanyol versiyonu ne? Kısmetse Olur İspanyol versiyonu İZLE!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü İspanyol versiyonu İZLE! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur Aşkın Gücü İspanyol versiyonu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü İspanyol versiyonu ne? İşte, Kısmetse Olur İspanyol versiyonu!

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur sadece YouTube üzerinden saat 18.30 başlayacaktır.