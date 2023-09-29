Kısmetse Olur Hasret kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Hasret İnstagram hesabı ne?
Popüler televizyon programı 'Kısmetse Olur'un yeni sezonunda yarışacak olan Hasret'in kim olduğu merak konusu oldu. Hasret, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı ve hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Kısmetse Olur Hasret kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Hasret İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon bölümleriyle hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Kısmetse Olur 2.sezon yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni sezonun iddialı yarışmacılarından biri olan Hasret, programın daha ilk haftalarında dikkat çekmeyi başardı. Peki, Kısmetse Olur Hasret kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Hasret İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...
KISMETSE OLUR HASRET KİMDİR?
Hasret Şahin, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacıları arasında yer almaktadır. 31 yaşında estetisyendir. Almanya'da doğan yarışmacı şimdilerde İstanbul'da yaşamaktadır.