5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur yarışmasının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur hangi kanalda yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni sezon hangi kanalda? Kısmetse Olur nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Kullanıcılar, Kısmetse Olur yarışmasının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Fenomen yarışma Kısmetse Olur'un ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur hangi kanalda yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni sezon hangi kanalda? Kısmetse Olur nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanacak.

KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır.